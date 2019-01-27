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СМИ: Вашингтон вновь потребовал от ЕС остановить строительство «Северного потока — 2» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
США снова потребовали от ЕС и Германии остановить проект строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщила в воскресенье газета Handelsblatt.
Посол США в ФРГ объяснился за письма с угрозами из-за «Северного потока — 2»
"Сейчас настало время для действий", — заявил изданию представитель правительства США. ЕС, по его словам, "должен приложить активные усилия, прежде чем Россия получит возможность оказывать огромное влияние на европейских партнеров". "Мы хотим, чтобы проект был остановлен", — отметили в Вашингтоне.
"Если трубопровод будет построен, Европа потеряет важное пространство для действий в отношении России", — уверены в правительстве США.
"Мы подтверждаем наше требование, наши европейские партнеры должны принять меры, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки газа через Украину", — заявили Handelsblatt в Белом доме. Причем там отметили, что отдельные меры в этом направлении в США считают недостаточными.
Одновременно собеседник газеты сообщил, что письма с угрозами санкций, которые разослал германским компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл, "не были предусмотрены для сведения общественности". Ранее сообщалось, что дипломат предупредил фирмы, в частности BASF и Uniper, о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что такие действия являются, по мнению Москвы, "недопустимым средством давления, которое не имеет ничего общего с международным правом и свободной и честной торговлей". По его мнению, американцы лишь думают о поставках в Европу собственного сжиженного природного газа.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года.
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