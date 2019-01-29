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Оператор «Северного потока — 2» рассчитывает привлечь шесть миллиардов евро 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Nord Stream 2, оператор проекта "Северный поток-2", продолжает искать проектное финансирование, рассчитывает привлечь около 6 миллиардов евро, сообщил журналистам финансовый директор компании Пол Коркоран.
"Мы по-прежнему ведем переговоры с экспортными кредитными агентствами. Рассчитываем привлечь около 6 миллиардов евро", — сказал Коркоран.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Компании , Пол Коркоран
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