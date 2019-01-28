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США сняли санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» 

РИА Новости + ещё 7 43 минуты назад
Минфин США снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении Олега Дерипаски, говорится в распространенным в воскресенье сообщении ведомства.
"Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня снял санкции, наложенные на En+, "Русал" и "Евросибэнерго", в соответствии с поданным ранее уведомление конгрессу от 19 декабря 2018 года … Все санкции в отношении Дерипаски остаются в силе", — сказано в документе.
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