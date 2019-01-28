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Названа доля Дерипаски в En+ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Компания En+ сообщила, до какого уровня снижена доля акций российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Приблизительная доля Дерипаски прежде оценивалась в 70%. Теперь она сократилась ниже 44,95%, передает ТАСС.
Снижение доли Дерипаски было достигнуто благодаря проведению дополнительной эмиссии бумаг En+, в результате которой уставный капитал группы вырос примерно на 10,55%, передаче ВТБ части акций Дерипаски, которые находились в залоге у банка в качестве меры обеспечения, и дарения части акций Дерипаски благотворительному фонду.
Право голоса по акциям благотворительной организации и ВТБ будут осуществлять американские доверенные лица, передает РИА «Новости».
Дерипаска будет пользоваться правом голоса в отношении не более 35% акционерного капитала En+.
En+ Group и трейдер Glencore заключили соглашение об обмене бумагами, в рамках которого трейдер передаст En+ 8,75% акций «Русала», получив взамен глобальные депозитарные расписки En+.
Glencore передаст свою долю En+ в два этапа: после выхода En+ и «Русала» из-под санкций — 2%, через год — оставшиеся 6,75%.
Компания En+ также сообщила, что полностью обновила совет директоров, увеличив число независимых директоров с трех до восьми.
Напомним, США сняли санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», но не с самого Дерипаски.
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Комментарии
Компании , Олег Дерипаска , Банк ВТБ , En+ Group , Евросибэнерго , Русал , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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