Правительство проконтролирует расходы госкомпаний

Правительство ужесточит контроль над капитальными расходами сетевых госкомпаний и будет утверждать их инвестпрограммы, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Решение подготовить законопроект, который закрепит такой порядок, приняли на совещании у премьера Дмитрия Медведева . После этого будут определены способы расчета дивидендов для госкомпаний. Методологию разрабатывают в Минэкономразвития

На данный момент правительство определяет только инвестпрограммы РЖД «Россетей» , но при этом устанавливает тарифы и для прочих госкомпаний. Например, на перекачку газа для «Газпрома» , нефти — для «Транснефти» , передачу электроэнергии для «Россетей».

Министр энергетики Александр Новак осенью прошлого года выступал за то, что правительство должно не только определять тарифы, но и решать сколько госкомпаниям тратить на инвестиции и дивиденды. Ожидается, что в этом году дивиденды от госкомпаний принесут правительству 590 миллиардов рублей дивидендов, в 2020 году — 626 миллиардов рублей, а в 2021 году — 675 миллиардов рублей.

Инвестпрограмма «Газпрома» в прошлом году достигла 1,5 триллиона рублей, в этом году планируется инвестировать 1,326 триллиона рублей, в 2020 и 2021 годах — 1,065 и 1,251 триллиона рублей соответственно. Инвестпрограмма РЖД в прошлом году равнялась 550 миллиардам рублей, «Россетей» — 240 миллиардам.