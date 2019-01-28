США отбирают российский алюминий

«Русал» и Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло решение исключить En+ «Евросибэнерго» из чёрного списка. Под санкции эти компании, чьим крупнейшим акционером является Олег Дерипаска , угодили ещё 6 апреля 2018 года. При этом санкционные ограничения в отношении лично Дерипаски сохраняются. Можно ли этот шаг Вашингтона назвать первым звонком к возможному компромиссу между Россией и Америкой или же речь идёт о крупнейшем геополитическом поражении отечественного бизнеса — выяснял News.ru.

Американские санкции были сняты как раз за сутки до их полномасштабного вступления в силу. Последняя отсрочка действовала до 28 января.

Согласно требованиям американской стороны, доля Дерипаски в En+ должна уменьшиться до 44,95% с 70%. Голосующими у миллиардера остаются только 35% акций. Планируется, что швейцарская компания Glencore поменяет свою долю в «Русале» на пакет акций в En+, таким образом изменится структура собственности в холдингах. Glencore принадлежит 8,75% «Русала».

Кроме того, ВТБ совместно с ещё одной компанией, не попавшей в чёрный список, получат акции Олега Дерипаски в En+, которые находятся в кредитной организации. По требованиям OFAC, ВТБ должен передать право голоса по бумагам En+ третьей стороне. ВТБ уже принадлежит 9,62% в En+. Также некоторые акции в En+ Олег Дерипаска направит в благотворительный фонд «Вольное дело».

В соответствии с американскими требованиями Дерипаска уже снизил долю в En+ Group до 44,95%, сообщили в пресс-службе холдинга.

Через согласование с OFAC будет утверждён обновлённый совет директоров En+. 8 из 12 мест получат независимые директора, 6 человек должны быть гражданами США или Англии. Со стороны Дерипаски могут быть номинированы лишь четыре директора. Кроме того, российский предприниматель не будет получать дивиденды на акции, которые останутся у него после завершения процесса по «дележке» компании.

На фоне решения по санкциям стоимость акций «Русала» и En+ на Московской бирже стали стремительно расти. Только на открытии торгов рост составил свыше 10%.

При этом цены на алюминий обновили в понедельник, 28 января, минимумы с лета 2017 года. Стоимость фьючерсов на алюминий с поставкой в апреле на открытии торгов в Лондоне (биржа LME) падала на 1,4%, до $1892,5 за тонну.

Тренировка перед новой битвой

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил News.ru, что США добились, чего хотели — была опробирована форма давления на российскую компанию с целью изменения её состава и политики.

«В результате «Русал» все требования выполнил и дожимать его пока не стали. Но это не означает, что на этом история завершилась. Просто пока дело остаётся в таком положении», — сказал Колташов.

По его прогнозам, через некоторое время аналогичные меры могут последовать и по другим российским компаниям, которые не находятся в юрисдикции РФ или же снова по тому же «Русалу».

«Никто не застрахован и не защищён. Эта сделка с США напоминает выпрошенные и выторгованные соглашения, а не то, что интересы «Русала» были как-то защищены. Этого не произошло», — посетовал эксперт.

При этом Колташов посоветовал другим российским компаниям приготовиться к аналогичной ситуации — требования, претензии, включение в списки, торг, уступки, новая атака и так далее по кругу.

В конечном итоге стратегия США направлена на то, чтобы взять под контроль российский бизнес, даже не имея возможности контролировать наше государство — сделать так, чтобы крупнейшие корпорации РФ в большей мере зависели именно от американских игроков и обеспечивали им доступ к российскому рынку и производству.

«История не закончена. Дело «Русала» — это была проба сил, небольшой эксперимент», — уверен руководитель Центра экономических исследований.

Игра по западным правилам

Со своей стороны экономист Михаил Делягин заявил News.ru, что если диалог между Вашингтоном и российским бизнесом и имеет место быть, то это разговор на западный манер — диалог всадника с лошадью.

«В данном случае США предъявили Дерипаске ультиматум, он его полностью принял и снизил долю своего участия, отойдя от управления. Управлять теперь будут формально независимые директора, которые будут выражать стратегические интересы Запада в лучшем случае просто потому, что они там живут и являются его частью», — сказал Делягин.

В худшем случае — они будут выражать интересы прямых конкурентов «Русала». По сути, считает он, это операция по выводу из-под контроля огромной части российской экономики. Прошлой весной, напоминает эксперт, много разговоров шло о том, что были предотвращены приватизация управляющей компании «Роснано» и вывод из-под контроля РФ активов «Роснано» не менее чем на 150 млрд рублей.

А в случае с Дерипаской из-под контроля России вышли активы на триллионы рублей, уверен экономист.

«Это сопоставимо по масштабам с чубайсовской приватизацией и залоговыми аукционами, так как и в том и в другом случае, хотя имущество отнималось у людей и из общенародной собственности переходило в частную, тем не менее собственность оставалась в рамках российского правового пространства и даже офшоры принадлежали российским олигархам, с которыми можно было договариваться», — отметил Делягин.

Сейчас же собственность, формально оставаясь российской, ушла под контроль не имеющих никакого отношения к России людей, которые вне зоны досягаемости российского общества и государства. Так что вполне можно говорить о значительном геополитическом поражении России со времён залоговых аукционов. А остальному крупнейшему российскому бизнесу следует приготовиться. Возможно, уже в скором времени недовольный пустеющими карманами Дядя Сэм постучится в их двери.