ВТБ увеличил долю в En+ до 22,3%

ВТБ увеличил долю в En+ Group с 7,65% до 22,27%, сообщается в материалах банка. Изменение доли произошло 26 января.

"Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: передача права голоса по акциям", — отмечается в сообщении.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 127 249 999 / 22,27%", — уточняется в сообщении.

ВТБ сразу же сообщил о передаче права голоса по основной части этого пакета, оставив только право распоряжаться 6,25% акциями En+.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 35 714 285/6,25%", — подчеркивается в сообщении.

Переданными акциями будут голосовать независимые трасти, как это и было согласовано с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

"Да, мы подтверждаем, что получили акции компании En+. Мы позитивно оцениваем последнее решение Минфина США и считаем, что динамика развития данной ситуации будет благоприятна для En+, "РусАла", "ЕвроСибЭнерго", а также в целом для институциональных инвесторов", — сообщается в комментарии пресс-службы ВТБ.

Ранее ВТБ получил акции En+ под залог по кредитам.

Как сообщали "Вести. Экономика", США сняли санкции с "РусАла", En+ и "ЕвроСибЭнерго". Олег Дерипаска — крупнейший акционер компаний — снизил свою долю, потеряв контроль, при этом сам остается под санкциями.

Доля Дерипаски в холдинговой структуре En+ снизится с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Частью схемы по снижению доли будет реализация сделки, в рамках которой швейцарский трейдер Glencore меняет свою долю в "РусАле" на пакет в En+. Glencore по итогам обмена акций будет владеть 10,55% En+.

Часть акций En+ передана банку ВТБ, а еще часть акций будет передана благотворительному фонду, при этом голосовать по ним будут американские трасты. Совет директоров En+ обновлен: 8 из 12 мест займут независимые кандидаты, согласованные с OFAC — шестеро будут гражданами США или Великобритании.