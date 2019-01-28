Строительство «Северного потока — 2» идет по графику

Работы по строительству газопровода "Северный поток-2" ведутся в соответствии с графиком, говорится в сообщении "Газпрома"

В понедельник состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления австрийского концерна OMV Райнера Зеле, сообщила российская компания.

"Алексей Миллер и Райнер Зеле обсудили ход строительства газопровода "Северный поток-2". Было отмечено, что работы ведутся в соответствии с графиком. Стороны подчеркнули важность создания нового экспортного маршрута из России для повышения энергетической безопасности Европы", — говорится в сообщении "Газпрома".

Ранее в январе Миллер говорил журналистам, что "Газпром" построил более 20% морского газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.