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Строительство «Северного потока — 2» идет по графику 

РИА Новости + ещё 2 27 минут назад
Фото: страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Работы по строительству газопровода "Северный поток-2" ведутся в соответствии с графиком, говорится в сообщении "Газпрома".
В понедельник состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления австрийского концерна OMV Райнера Зеле, сообщила российская компания.
"Алексей Миллер и Райнер Зеле обсудили ход строительства газопровода "Северный поток-2". Было отмечено, что работы ведутся в соответствии с графиком. Стороны подчеркнули важность создания нового экспортного маршрута из России для повышения энергетической безопасности Европы", — говорится в сообщении "Газпрома".
Ранее в январе Миллер говорил журналистам, что "Газпром" построил более 20% морского газопровода "Северный поток-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Однако проект реализуется совместно с европейскими партнерами — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, которые со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
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Компании , Алексей Миллер , Газпром , Shell
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