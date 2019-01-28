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Сигареты могут разрешить продавать лишь одной сети магазинов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России может появиться специализированная торговая сеть по продаже табачной продукции, при этом из других магазинов эта продукция исчезнет. Об этом пишет Ura.ru.
По информации издания, источники в Государственной думе подтверждают, что такие обсуждения активно ведутся и идея уже «входит в практическую плоскость».
При этом предполагается, что продажу табачных изделий может взять на себя недавно созданная объединенная торговая сеть, в которую вошли ритейлеры «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое».
Как считает источник Ura.ru, изначально «Красное и Белое» и «Бристоль» «заточены под продажу спиртного и сигарет, и формат не придется радикально менять».
Эксперт табачной отрасли Вадим Желнин не исключил, что обсуждаемый сценарий может быть реализован. Он напомнил, что табачный дистрибьютор «Мегаполис» и торговая сеть «Дикси» принадлежат одному и тому же владельцу — Игорю Кесаеву.
Эксперты издания считают идею неоднозначной. Так, первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин назвал ее нерациональной и губительной для небольших торговых точек. По его мнению, продажу табака надо доверить малому бизнесу, чтобы хоть как-то поддержать их на плаву.
Комментарии
Компании , Вадим Желнин , Игорь Кесаев , Владислав Корочкин , Госдума , Дикси , РИА Ura.ru
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