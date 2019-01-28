Сигареты могут разрешить продавать лишь одной сети магазинов

Ura.ru. В России может появиться специализированная торговая сеть по продаже табачной продукции, при этом из других магазинов эта продукция исчезнет. Об этом пишет

По информации издания, источники в Государственной думе подтверждают, что такие обсуждения активно ведутся и идея уже «входит в практическую плоскость».

При этом предполагается, что продажу табачных изделий может взять на себя недавно созданная объединенная торговая сеть, в которую вошли ритейлеры «Дикси» , «Бристоль» и «Красное и белое».

Как считает источник Ura.ru, изначально «Красное и Белое» и «Бристоль» «заточены под продажу спиртного и сигарет, и формат не придется радикально менять».

Эксперт табачной отрасли Вадим Желнин не исключил, что обсуждаемый сценарий может быть реализован. Он напомнил, что табачный дистрибьютор «Мегаполис» и торговая сеть «Дикси» принадлежат одному и тому же владельцу — Игорю Кесаеву