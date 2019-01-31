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ЦБ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка» 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
Фото: ТАСС
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Камчаткомагропромбанк". Об этом говорится в среду на сайте регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 января 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество ПАО "Камчаткомагропромбанк", рег. № 545, г. Петропавловск-Камчатский (приказ Банка России от 30 января 2019 года №ОД— 207)", — говорится в сообщении.
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Компании , Рынки , Камчаткомагропромбанк , Центральный банк России
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