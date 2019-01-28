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Украина на четверть сократила импорт газа из Европы в 2018 году 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что в прошлом году Украина импортировала газ "исключительно с европейского рынка", однако объем импорта топлива сократился. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В 2018 году поставки импортируемого газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка", — говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".
Отмечается, что по сравнению с 2017 годом его импорт сократился на 24,8% — с 14,1 млрд кубометров до 10,6 млрд кубометров.
По данным представителей компании, покупку газа сократили обе ключевые категории импортеров: "Нафтогаз" (с 8,7 до 7 млрд кубометров) и частные компании (с 5,4 до 3,6 млрд кубометров). При этом уточняется, что топливо в 2018 году закупалось у 18 европейских компаний (против 13 годом ранее).
Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что России придется заключить соглашение с Киевом по транзиту газа.
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Компании , Экономика , Нафтогаз
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