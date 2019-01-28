Иран построит в Сирии электростанции

В рамках заключенного с Сирией меморандума об экономическом сотрудничестве Иран построит в этой стране несколько электростанций, первую заложат в Латакии, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

«Мы заключили контракт о сотрудничестве в сфере строительства и реконструкции нескольких электростанций в Сирии. Камень в основание первой такой станции будет заложен завтра в Латакии», — передает его слова РИА «Новости».

В понедельник Иран и Сирия подписали меморандум о долгосрочном экономическом сотрудничестве.