Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.30
75.50
75.60
Прогноз
04.02 – 11.02
$
65.57
74.56
Индексы и котировки Brent
59.70
–0.07 Золото
1302.81
+0.03 РТС
1178.91
+0.22
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.1435
–0.0034
14.01
1.1469
24.01
14.01
02.01

Иран построит в Сирии электростанции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 33 минуты назад
Фото: Р-Спорт
В рамках заключенного с Сирией меморандума об экономическом сотрудничестве Иран построит в этой стране несколько электростанций, первую заложат в Латакии, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.
«Мы заключили контракт о сотрудничестве в сфере строительства и реконструкции нескольких электростанций в Сирии. Камень в основание первой такой станции будет заложен завтра в Латакии», — передает его слова РИА «Новости».
В понедельник Иран и Сирия подписали меморандум о долгосрочном экономическом сотрудничестве.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа доля Дерипаски в En+ Газпром потребовал свыше 28 млн рублей с жителя Тюменской области за подключение газа ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства МИнБанка
Компании , Экономика , РИА Новости
Читайте также
Видео
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Россиян начнут штрафовать за отказ ставить счетчики на газ
Личный счет Компании
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
Дерипаска потерял контроль над активами
Компании
Греф обрадовал россиян прогнозами по ипотеке
Недвижимость
«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»
Компании Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение