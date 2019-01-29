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«Ъ»: ФАС планирует получить доступ к банковской тайне 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект с поправками к закону "О банках и банковской деятельности", согласно которому ведомство будет иметь доступ к банковской тайне. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.
По его словам, "поправки позволят ведомству войти в перечень лиц, которым кредитные организации будут раскрывать закрытую информацию после соответствующего запроса".
Артюшенко добавил, что данная информация требуется ФАС в случае проведения антимонопольных расследований, во время которых ведомство регулярно направляет в банки запросы о движении средств по счетам. Основания для такого рода полномочий у службы есть согласно закону "О защите конкуренции", предусматривающему предоставление ФАС сведений и документов, возникающих в ходе антикартельного расследования.
На данный момент банки руководствуются законом "О банках и банковской деятельности", подразумевающим список госорганов, имеющих доступ к банковской тайне. В него включены суды, ФНС, внебюджетные фонды, а с 2019 года — следственные органы. ФАС в данный список не включена, что становится причиной судебных разбирательств между сторонами.
Центробанк собирается ознакомиться с данным предложением в случае его поступления, пишет газета.
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Комментарии15
Компании , Видео , Федеральная налоговая служба , ФАС , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ"
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