«Ъ»: ФАС планирует получить доступ к банковской тайне

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект с поправками к закону "О банках и банковской деятельности", согласно которому ведомство будет иметь доступ к банковской тайне. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.

По его словам, "поправки позволят ведомству войти в перечень лиц, которым кредитные организации будут раскрывать закрытую информацию после соответствующего запроса".

Артюшенко добавил, что данная информация требуется ФАС в случае проведения антимонопольных расследований, во время которых ведомство регулярно направляет в банки запросы о движении средств по счетам. Основания для такого рода полномочий у службы есть согласно закону "О защите конкуренции", предусматривающему предоставление ФАС сведений и документов, возникающих в ходе антикартельного расследования.

На данный момент банки руководствуются законом "О банках и банковской деятельности", подразумевающим список госорганов, имеющих доступ к банковской тайне. В него включены суды, ФНС , внебюджетные фонды, а с 2019 года — следственные органы. ФАС в данный список не включена, что становится причиной судебных разбирательств между сторонами.