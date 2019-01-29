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«Росатом» выполнил план по добыче урана в 2018 году 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Урановый холдинг АРМЗ (входит в госкорпорацию "Росатом"), добыв 2,9 тысячи тонн урана, выполнил план на 2018 год, сообщила пресс-служба АРМЗ.
Как отмечается в сообщении, этот показатель соответствует уровню добычи в 2017 году.
С целью поддержания объемов добычи, а также реализации среднесрочной стратегии АРМЗ в разных регионах России продолжена работа по подготовке к эксплуатации новых урановых месторождений: завершены инженерные изыскания на Количиканском и Дыбрынском месторождениях в республике Бурятия, ведутся проектно-изыскательские работы на месторождении Доброволтное в Курганской области.
Важнейшим итогом года АРМЗ назвал начало строительства нового уранового рудника №6 на базе Аргунского и Жерлового месторождений в Забайкалье, запасов которых хватит, чтобы обеспечить стабильной работой крупнейшее уранодобывающее предприятие России — Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского. Программа строительства на 2018 год выполнена в полном объеме, говорится в сообщении.
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Компании , Росатом
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