«Росатом» выполнил план по добыче урана в 2018 году

Урановый холдинг АРМЗ (входит в госкорпорацию "Росатом" ), добыв 2,9 тысячи тонн урана, выполнил план на 2018 год, сообщила пресс-служба АРМЗ.

Как отмечается в сообщении, этот показатель соответствует уровню добычи в 2017 году.

С целью поддержания объемов добычи, а также реализации среднесрочной стратегии АРМЗ в разных регионах России продолжена работа по подготовке к эксплуатации новых урановых месторождений: завершены инженерные изыскания на Количиканском и Дыбрынском месторождениях в республике Бурятия, ведутся проектно-изыскательские работы на месторождении Доброволтное в Курганской области.

Важнейшим итогом года АРМЗ назвал начало строительства нового уранового рудника №6 на базе Аргунского и Жерлового месторождений в Забайкалье, запасов которых хватит, чтобы обеспечить стабильной работой крупнейшее уранодобывающее предприятие России — Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского. Программа строительства на 2018 год выполнена в полном объеме, говорится в сообщении.