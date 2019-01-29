Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.33
$
66.60
75.86
76.00
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
60.48
+0.57 Золото
1308.44
–0.00 РТС
1171.92
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.1438
+0.0025
15.01
1.1414
25.01
15.01
03.01

Счетная палата проверит негосударственные пенсионные фонды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Счетная палата проверит, как все 34 российских негосударственных пенсионных фонда (НПФ) инвестировали пенсионные накопления граждан в 2015–2018 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Планируем такую проверку НПФ. Запросили данные у всех 34 НПФ, которые работают в сфере обязательного пенсионного страхования. Им направили письмо", — сообщили в пресс-службе.
По словам представителя Счетной палаты, в рамках этой проверки аудит пройдет и в Пенсионном фонде России.
В 2014 году контрольное ведомство проводило аналогичную проверку НПФ по 2012-2013 годам.
Последние новости
Готовится "великое ограбление" на 251 миллиард долларов Пушков прокомментировал отказ Банка Англии вернуть Мадуро золото В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Компании , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , РИА Новости
Читайте также
Видео
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Решена судьба счетчиков тепла
Личный счет Общество
По рублю нанесут двойной удар
Рынки Статьи
Россиян годами обманывают в магазинах
Личный счет Статьи
Россию уличили в нелегальной торговле на миллиарды
Экономика
Газпром отомстит Польше за «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение