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В Великобритании нашли газ 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lionel Cironneau / AP
Французская энергетическая компания Total нашла крупное месторождение природного газа у берегов Великобритании, сообщается на сайте компании.
Месторождение обнаружено в районе Гленгорм, восточнее от города Абердин, на побережье Северного моря. Его предположительный объем составляет 250 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте.
Качество газоносного слоя оценивают как хорошее, глубина скважины составляет 5056 метров. Сейчас планируется продолжать бурение и испытание скважины, чтобы оценить ресурсы и производительность пласта.
«Наши прочные позиции в регионе позволят нам использовать существующую инфраструктуру и оптимизировать разработку этого месторождения», — сообщил официальный представитель французской компании Кевин Маклахан.
Также он отметил, что результаты бурения скважины оказались на уровне «верхнего предела».
Французская компания Total занимает четвертое место в мире по объему добычи. Это уже ее второе крупное месторождение за последние четыре месяца. В сентябре 2018 года Total обнаружила запасы газа в районе Глендронах, западнее Шетландских островов (Великобритания). Глубина скважины составила 4312 метров. Ее испытания доказали хорошие характеристики пласта, проницаемости и пропускной способности скважины.
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Комментарии
Компании , Рынки , Total
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