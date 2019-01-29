«Алроса» добыла крупнейший за последние годы алмаз массой более 190 карат

Алмазодобывающая компания "Алроса" добыла крупнейший за последние годы алмаз массой 191,46 карат на месторождении Удачнинского горно-обогатительного комбината. Об этом говорится в сообщении компании.

Прозрачный камень с желтоватым оттенком размером 40х31х20 мм был добыт на кимберлитовой трубке "Удачная". В компании уточнили, что до этого сопоставимый по размеру алмаз был найден более 2,5 лет назад.

"Подобные находки крупных алмазов ювелирного качества, вес которых превышает 100 карат, подтверждают, что в запасах кимберлитовой трубки "Удачная" находится достаточно много уникального драгоценного сырья. С начала разработки трубки в 1967 году данное месторождение дало компании сотни крупнейших алмазов. В ближайшее время этот редкий экземпляр поступит в ЕСО для проведения его детального изучения и оценки", — приводятся в сообщении слова директора Единой сбытовой организации "Алроса" Евгения Агуреева.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году предприятия группы "Алроса" добыли 39,6 млн карат алмазов. Выручка от продажи алмазов составила $4,2 млрд, бриллиантов — $96,9 млн