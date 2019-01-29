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Россия оценивает риски из-за санкций США против венесуэльской PDVSA 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия оценивает риски для себя из-за санкций США против венесуэльской PDVSA, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это коммерческий вопрос. Безусловно, мы анализируем возможные последствия тех ограничительных действий", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, оценивают ли в Кремле риски непоставки нефти или невозврата авансов венесуэльской компанией PDVSA из-за санкций США.
Власти США в понедельник объявили о введении санкций против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, вновь призвав все страны мира признать Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы. Вашингтон заблокировал все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретил сделки с ними. По данным Белого дома, в общей сложности заблокированы активы на 7 миллиардов долларов, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал эти санкции незаконными и заявил, что в ближайшие часы примет меры для защиты компании, в том числе в судах. По его мнению, США хочет "украсть" Citgo (американскую "дочку" PDVSA).
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента страны Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.
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Комментарии
Компании , Николас Мадуро , Дмитрий Песков
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