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«Северный поток-2» отреагировал на возможность пересечения с польским проектом 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Техническое решение для пересечения «Северного потока-2» и польского проекта трубопровода Baltic Pipe, по сложившейся в газовой отрасли практике, определится соглашением между операторами двух объектов, передает РБК слова пресс-службы Nord Stream 2.
Так в компании прокомментировали публикацию Financial Times, в которой сообщалось, что проект трубопровода Baltic Pipe необходимо будет согласовывать с российским «Газпромом», поскольку трубопроводы так или иначе пересекутся в водах Балтики.
«В этом случае нужно будет заключить соглашение с "Газпромом". Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" мог бы отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным», — заявил аналитик по энергетике Роберт Томашевский.
В Nord Stream 2 добавили, что не комментируют «спекулятивные заявления».
О запуске проекта Baltic Pipe сообщили в феврале 2018 года. Газопровод пройдет по польскому побережью в Данию по дну Балтийского моря и подключится к норвежской газотранспортной сети. Заявлено, что он начнет работу в 2022 году.
«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который проходит через Балтийское море, совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что его введут в эксплуатацию до конца 2019 года. Польша считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Европы.
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Комментарии
Компании , Газпром , Financial Times , РБК
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