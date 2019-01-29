Суд на Украине обязал государственную компанию "Нафтогаз" предоставить информацию с перечнем лиц, получивших премии за "победу" в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".
Об этом говорится в сообщении общественной организации "Украинский институт по правам человека".
"Суд удовлетворил иск общественной организации "Украинский институт по правам человека" к НАК "Нафтогаз" о предоставлении информации о фамилиях, именах и должностях всех сотрудников и членов правления компании, получивших премии в связи с победой в Стокгольмском суде, а также копии соответствующих документов", — сказано в сообщении в Facebook.
В организации подчеркнули, что "Нафтогаз" уже неоднократно получал указы судов о предоставлении данной информации. Однако в компании утверждали, что она является конфиденциальной и не может быть обнародована без согласия получателей премии.
Ранее на Украине разгорелся скандал в связи с решением руководства "Нафтогаза" выплатить премии по итогам судебного разбирательства в Стокгольме по транзитному контракту с "Газпромом". Как выяснилось, размер бонусов составил 1% от суммы в $4,56 млрд, которую суд присудил в пользу "Нафтогаза". В результате в июле 2018 года правительство Украины вынуждено было ввести запрет на выплату бонусов и вознаграждений на государственных предприятиях.