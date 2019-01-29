Суд Киева обязал «Нафтогаз» назвать получателей премий за «победу» над «Газпромом»

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Украинский институт по правам человека".

"Суд удовлетворил иск общественной организации "Украинский институт по правам человека" к НАК "Нафтогаз" о предоставлении информации о фамилиях, именах и должностях всех сотрудников и членов правления компании, получивших премии в связи с победой в Стокгольмском суде, а также копии соответствующих документов", — сказано в сообщении в Facebook.

В организации подчеркнули, что "Нафтогаз" уже неоднократно получал указы судов о предоставлении данной информации. Однако в компании утверждали, что она является конфиденциальной и не может быть обнародована без согласия получателей премии.