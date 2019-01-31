Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
97.10
$
65.84
75.26
62.00
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
62.09
–0.11 Золото
1319.50
–0.03 РТС
1198.99
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
31.01
1.1502
+0.0110
17.01
1.1391
28.01
17.01
06.01

Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Reuters
Убытки американской компании по производству электромобилей Tesla за 2018 год составили около 976 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в опубликованной корпоративной отчетности, передает ТАСС.
При этом отмечается, что общая выручка за прошедший год составила 21,4 миллиарда долларов, что является рекордом за все время существования компании. В четвертом квартале выручка поднялась до 7,2 миллиарда долларов, а чистая прибыль составила 139,4 миллиона долларов. В третьем квартале этот показатель находился на отметке 311,5 миллиона долларов. Это первый случай, когда Tesla фиксирует прибыль по итогам двух кварталов подряд.
В компании предположили, что 2019 год будет для них прибыльным и пообещали достичь обещанных объемов выпуска электромобилей Model 3 — 500 тысяч машин в год между четвертым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020-го.
В январе Tesla столкнулась с новыми сложностями: в компании заявили, что отзывают из Китая более 14 тысяч машин. Причину объяснили неисправностью подушек безопасности, которые были произведены японской компанией Takata. После срабатывания механизма подушек газогенераторы получали повреждения, а обломки вылетали в салон и представляли угрозу для водителей и пассажиров.
Последние новости
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг Стало известно о вражде семьи задержанного сенатора с Кадыровым Анонсированы чистки в структурах «Газпрома»
Комментарии
Компании , Рынки , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Из украинцев выбьют долги за газ
Экономика В мире
Россиян начали «разводить» с телефонов Сбербанка
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение