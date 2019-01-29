«Северный поток-2» назвали главным провалом Украины

Реализация проекта газопровода «Северный поток-2» — большой провал украинской дипломатии и руководства страны. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко, запись вступления опубликована на YouTube.

Он считает, что из-за действий украинских властей Украина потеряет миллиарды долларов, которые она регулярно получала за транзит российского газа. По его подсчетам, это примерно четыре миллиарда долларов в год. Причем это будет достигнуто не только путем реализации «Северного потока-2», но и других магистральных газопроводов украинской стороной.

«Это большой провал украинской дипломатии, украинских лидеров, президентов, что мы допустили строительство и сейчас мы понимаем, что это строительство мы не сможем остановить», — заявил депутат.

При этом Ивченко убежден, что Россия сохранит возможности давления на Украину, так как основу товарооборота двух стран составляют энергопродукты — уголь, атом, газ, мазут и бензин.

«Москва будет пользоваться этим, чтобы давить на экономику Украину», — убежден депутат.