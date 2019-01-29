Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым

Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских банков

ВТБ и Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских госбанков — Сбербанка ВЭБ . Решение принято в связи с желанием Киева получить компенсацию за «экспроприированное в Крыму имущество». Фактически российские госбанки на Украине национализируются под видом отзыва лицензии или банкротства.

Во вторник Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, сообщила пресс-служба суда.

«Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в автономной республике Крым имущество», — говорится в сообщении.

5 сентября прошлого года Киевский апелляционный суд арестовал акции Проминвестбанка (ПИБ) и украинских «дочек» Сбербанка и ВТБ. Арест был наложен по иску компаний, связываемых с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Иск подан во исполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за «отобранную» в Крыму недвижимость.

В Сбербанке отказались от комментариев. В ВТБ не смогли оперативно отреагировать на запрос «Газеты.Ru»

Напомним, в декабре прошлого года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии «ВТБ Украина» (Киев) — украинской «дочки» одноименного российского банка.

«Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) физлиц на основании решения Нацбанка об отзыве лицензии принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в «ВТБ банк» как ликвидатор», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе фонда.

Нацбанк Украины сообщил 13 ноября 2018 года, что отнес АО «ВТБ Банк» к категории проблемных «в связи со снижением объема ликвидности АО „ВТБ Банк“ и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца».

Тогда же был установлен срок для принятия финучреждением плана мероприятий по приведению его деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

«Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев ВТБ Банка для предотвращения неплатежеспособности, а также из-за отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности правление НБУ 27 ноября приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных», — аргументировали в НБУ.

По данным НБУ, на 1 ноября 2018 года активы «ВТБ Украина» составляли 7,58 млрд гривен (17,7 млрд руб.), убытки — 1,85 млрд гривен (4,32 млрд руб.). Регулятор сообщал, что 97% вкладчиков — 59,1 тыс. физлиц — получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. гривен (примерно $7 тыс.).

ВЭБ инициировал в международном арбитраже инвестиционный спор с Украиной из-за ареста акций своей «дочки» — Проминвестбанка.

«В случае окончательной экспроприации Украиной инвестиций ВЭБа, надлежащая правовая оценка действий украинских властей будет дана международным арбитражным судом Стокгольма», — передает пресс-служба слова старшего вице-президента госкорпорации Игоря Краснова.

Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 25 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

В декабре пресс-служба Проминвестбанка сообщила, что Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу украинской «дочки» ВЭБа и снял арест с ее имущества.

Российские банки активно пытаются уйти с Украины с 2017 года. По итогам прошлого года, с учетом ликивидационных процедур в отношении «дочки» ВТБ, на Украине осталось только два банка с российским госкапиталом — Сбербанк и Проминвестбанк. Продать бизнес удалось только VS Банку (Сбербанк владел долей в 99,923% акций): банк стал частью группы ТАС бизнесмена Сергея Тигипко

Весной президент Украины Петр Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции сроком на год коснулись Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка

В марте санкции в отношении ряда российский банков были продлены еще на год.

В НБУ пока что надеются, что оба банка самостоятельно покинут украинский рынок, заявила на брифинге 17 декабря прошлого года замглавы Нацбанка Катерина Рожкова.