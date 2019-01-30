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Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Компания Apple зафиксировала в первом квартале 2019 финансового года сокращение как выручки, так и прибыли. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник отчетность.
В течение трех месяцев, которые завершились 29 декабря 2018 года, общая выручка компании составила $84,31 млрд, а чистая прибыль — $19,97 млрд Оба показателя продемонстрировали снижение по сравнению с данными за первый квартал 2018 финансового года. Тогда выручка Apple составила $88,29 млрд, а прибыль — $20,06 млрд
Газета The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай за последние примерно 10 лет, когда в первом квартале финансового года снижалась и выручка Apple, и ее чистая прибыль. Издание констатирует, что на данный квартал приходятся зимние праздники, когда люди традиционно покупают подарки.
Компания также представила прогнозы относительно финансовых показателей по итогам второго квартала 2019 финансового года. В Apple ожидают, что за указанный период выручка составит от $55 млрд до $59 млрд
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Комментарии
Компании , Apple , Wall Street Journal
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