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Разработка Минэкономразвития грозит бизнесу ростом налогов 

News.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Проект методики оценки фискальной нагрузки на бизнес, которую Минэкономразвития подготовило по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, грозит ростом налоговых платежей.
Об этом пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с документом. Подлинность копии подтвердили два чиновника и сотрудники трёх компаний, по которым ведомство Максима Орешкина оценивало нагрузку.
«Для бизнеса обсуждение методики может закончиться ростом налоговых платежей», — говорится в публикации.
Минэкономразвития предлагает сложить все налоговые платежи компании с расходами на услуги естественных монополий, а после этого разделить на созданную предприятием добавленную стоимость за вычетом амортизации.
В конце 2018 года проект методики был направлен для обсуждения в администрацию президента, Минфин, Минэнерго и Минпромторг.
Как писал News.ru, по мнению главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина никакого давления на бизнес со стороны его ведомства в России нет. Проводимые по стране ежегодные проверки в отношении физлиц исчисляются всего несколькими сотнями, а юридических лиц — тысячами.
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Комментарии
Компании , Михаил Мишустин , Максим Орешкин , Дмитрий Козак , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , Администрация Президента РФ , Минэкономразвития , Минэнерго , Минфин , Ведомости
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