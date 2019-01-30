Разработка Минэкономразвития грозит бизнесу ростом налогов

Проект методики оценки фискальной нагрузки на бизнес, которую Минэкономразвития подготовило по поручению вице-премьера Дмитрия Козака , грозит ростом налоговых платежей.

Об этом пишет газета «Ведомости» , которая ознакомилась с документом. Подлинность копии подтвердили два чиновника и сотрудники трёх компаний, по которым ведомство Максима Орешкина оценивало нагрузку.

«Для бизнеса обсуждение методики может закончиться ростом налоговых платежей», — говорится в публикации.

Минэкономразвития предлагает сложить все налоговые платежи компании с расходами на услуги естественных монополий, а после этого разделить на созданную предприятием добавленную стоимость за вычетом амортизации.

Минфин, Минэнерго и Минпромторг. В конце 2018 года проект методики был направлен для обсуждения в администрацию президента