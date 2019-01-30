Проект методики оценки фискальной нагрузки на бизнес, которую Минэкономразвития подготовило по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, грозит ростом налоговых платежей.
Об этом пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с документом. Подлинность копии подтвердили два чиновника и сотрудники трёх компаний, по которым ведомство Максима Орешкина оценивало нагрузку.
«Для бизнеса обсуждение методики может закончиться ростом налоговых платежей», — говорится в публикации.
Минэкономразвития предлагает сложить все налоговые платежи компании с расходами на услуги естественных монополий, а после этого разделить на созданную предприятием добавленную стоимость за вычетом амортизации.
В конце 2018 года проект методики был направлен для обсуждения в администрацию президента, Минфин, Минэнерго и Минпромторг.
Как писал News.ru, по мнению главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина никакого давления на бизнес со стороны его ведомства в России нет. Проводимые по стране ежегодные проверки в отношении физлиц исчисляются всего несколькими сотнями, а юридических лиц — тысячами.