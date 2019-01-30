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СМИ: «Вкусвилл» обсуждает возможность проведения IPO 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
"Вкусвилл" начал серию встреч с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность проведения IPO, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По словам одного из источников издания, ритейлер рассматривает разные конфигурации IPO, среди которых размещение на Московской бирже до 25% от увеличенного уставного капитала. Чтобы предложить инвесторам 25% от увеличенного уставного капитала, "Вкусвиллу" придется увеличить текущий капитал примерно на 30%, предполагает старший аналитик "Атон" Виктор Дима.
Обсуждение находится на начальном этапе, поэтому пока еще не выбраны андеррайтеры размещения и не конкретизируются детали возможной сделки, сообщили источники газете.
"Это пока нишевая история, масштабы бизнеса у "Вкусвилла" еще не те, чтобы проводить IPO, поэтому я не стал бы ждать этого в ближайшее время", — говорит представитель одного из инвестфондов, принимавший участие во встречах.
По словам собеседника издания, близкого к ритейлеру, более реальные сроки выхода на биржу — 2020-2021 годы.
"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть продуктов здорового питания. По данным ЕГРЮЛ, 12,16% ООО "Вкусвилл" принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% — основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО "Проект "Избенка"" и АО "Эволюционная цель" владеет Евгений Лисицын. В "Infoline-Аналитике" оценивают выручку компании за 2018 год в 48 миллиардов рублей, отмечает издание.
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Компании , Евгений Лисицын , Андрей Кривенко , Московская биржа , Advis.ru , Газета "Коммерсантъ"
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