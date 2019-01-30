СМИ: «Вкусвилл» обсуждает возможность проведения IPO

"Вкусвилл" начал серию встреч с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность проведения IPO, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам одного из источников издания, ритейлер рассматривает разные конфигурации IPO, среди которых размещение на Московской бирже до 25% от увеличенного уставного капитала. Чтобы предложить инвесторам 25% от увеличенного уставного капитала, "Вкусвиллу" придется увеличить текущий капитал примерно на 30%, предполагает старший аналитик "Атон" Виктор Дима.

Обсуждение находится на начальном этапе, поэтому пока еще не выбраны андеррайтеры размещения и не конкретизируются детали возможной сделки, сообщили источники газете.

"Это пока нишевая история, масштабы бизнеса у "Вкусвилла" еще не те, чтобы проводить IPO, поэтому я не стал бы ждать этого в ближайшее время", — говорит представитель одного из инвестфондов, принимавший участие во встречах.

По словам собеседника издания, близкого к ритейлеру, более реальные сроки выхода на биржу — 2020-2021 годы.