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Россию покинули тысячи немецких компаний 

Lenta.ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
После введения санкций в отношении России страну покинуло 1,3 тысячи немецких компаний, передает «Интерфакс» слова председателя Восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеле.
Он напомнил, что пять лет назад в России работало порядка шести тысяч компаний с немецким капиталом, к 2018 году их число уменьшилось до 4,7 тысячи. Как подчеркнул Бюхле, «решающие игроки» остались.
Он заявил, что «никто не заинтересован в том, чтобы уходить из России», но то, что может произойти в случае введения Вашингтоном новых санкций — непредсказуемо.
«Кризис на Украине, к сожалению, до сих пор не решен, а отношения между Россией и Евросоюзом ухудшаются по целому ряду причин», — заметил председатель комитета.
В середине января Бюхле оценил ущерб, нанесенный антироссийскими санкциями, в 100 миллиардов евро. Тогда он призвал немецкий бизнес продолжать сотрудничество с Россией.
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Компании , ЕС , Интерфакс
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