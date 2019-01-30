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AP: демократы потребовали объяснений минфина США после снятия санкций c компаний Дерипаски 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр финансов США Стивен Мнучин сталкивается с давлением со стороны демократов палаты представителей американского конгресса после снятия санкций с трех компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Associated Press.
Три комитета палаты представителей потребовали от министра финансов предоставить документы, раскрывающие то, каким образом ведомство Мнучина решило снять санкции с компаний En+, "Евросибэнерго" и "Русал".
Председатель комитета по разведке Адам Шифф, председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотерс и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгель написали главе министерства финансов соответствующее письмо, запросив ряд имеющихся документов от секретных данных разведки до протоколов заседаний и относящихся к вопросу электронных писем, говорится в материале.
Демократы обращают внимание на связи Дерипаски с бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, который был осужден за финансовые преступления в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вменяемом России вмешательству в президентские выборы США 2016 года, сообщает агентство.
"В какой-то момент Манафорт задолжал Дерипаске почти $20 млн и, возможно, воспользовался своим положением в качестве главы штаба, чтобы попытаться договориться об этом долге в обмен на проведение брифингов для Дерипаски, связанных с [предвыборной] кампанией", — утверждают конгрессмены.
Члены палаты представителей обратились к Мнучину спустя два дня после объявления ведомством отмены санкций на основании сокращения доли Дерипаски в данных компаниях, отмечает агентство. Против данного решения выступили с обеих сторон Капитолийского холма из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа недостаточно жестко относится к президенту России Владимиру Путину и его окружению, включая Дерипаску, пишет AP.
Минфин США снял санкции с компаний En+, "Евросибэнерго" и "Русал" 27 января.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
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Компании , Пол Манафорт , Олег Дерипаска , Роберт Мюллер , Адам Шифф , Дональд Трамп , Владимир Путин , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Администрация США , Минфин , Русал , Associated Press
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