Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
97.50
$
66.24
75.62
63.00
Прогноз
04.02 – 11.02
$
67.00
75.90
Индексы и котировки Brent
61.82
–0.10 Золото
1313.10
+0.03 РТС
1191.38
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
30.01
1.1424
+0.0031
16.01
1.1393
27.01
16.01
04.01

Компания МТС разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПАО МТС разместило биржевые облигации общим объемом 10 млрд рублей. Об этом сообщает Росбанк, выступивший одним из организаторов совместно с Райффайзенбанком и Sberbank CIB. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок погашения — пять лет.
Инвесторам были предложены бумаги серии серий 001P-07, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью не менее 10 млрд рублей с погашением через пять лет с даты начала размещения. По итогам сбора заявок ставка квартального купона определена на уровне 8,7%, что соответствует доходности 8,99% к погашению через пять лет.
Выпуск облигаций соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Облигации размещены в 1-м уровне листинга Московской биржи.
Банки.ру: последние новости
ФАС: законопроект о доступе ведомства к банковской тайне не касается счетов физлиц «Нам необходимо выяснить, кто, сколько, как и когда украл» Депутаты приняли в первом чтении законопроект о досудебной блокировке мошеннических сайтов Центробанком
Компании , Рынки , Сбербанк КИБ , Райффайзенбанк Австрия , Росбанк , МТС , Московская биржа , Центральный банк России
Читайте также
Видео
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Из украинцев выбьют долги за газ
Экономика Статьи
Россиян начали «разводить» с телефонов Сбербанка
Личный счет
Россиянам пообещали больше денег
Личный счет Экономика
Стало известно, кто получит 25% надбавки к пенсии
Личный счет
Решена судьба счетчиков тепла
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение