Компания МТС разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

Инвесторам были предложены бумаги серии серий 001P-07, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью не менее 10 млрд рублей с погашением через пять лет с даты начала размещения. По итогам сбора заявок ставка квартального купона определена на уровне 8,7%, что соответствует доходности 8,99% к погашению через пять лет.