Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП Калининградской области в 2018 году составил 8,7 млрд рублей

В среду, 30 января 2019 года, в рамках визита представителей Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в Калининградскую область прошел круглый стол «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».

С приветственным словом к участникам круглого стола выступила Ирина Гракова — заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области. Она рассказала о текущем состоянии и перспективах развития малого и среднего бизнеса в регионе, а также обозначила важность проведения подобного рода мероприятий.

Наталья Коротченкова рассказала участникам круглого стола о реализуемых Корпорацией мерах поддержки малых и средних компаний по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших компаний с государственным участием. Она отметила, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Калининградской областью и крупнейшими заказчиками является прирост объема закупок у субъектов МСП региона. Так, рост объема закупок в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 57,1% (на 1,49 млрд рублей), в 2018 году по сравнению с 2017 годом объем закупок увеличился на 112,2% (на 4,6 млрд рублей).

“На сегодняшний момент общий планируемый объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП на территории Калининградской области составляет 12,81 млрд рублей“ — отметила Н. Коротченкова.

Руководитель УРМ АО „МСП Банк“ в г. Санкт-Петербурге Елена Кузнецова рассказала участникам круглого стола о мерах финансовой поддержки бизнеса, кредитных продуктах банка для различных категорий предпринимателей.

Представители крупнейших заказчиков рассказали участникам круглого стола о ключевых принципах организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП, в том числе о прохождении процедуры аккредитации.

Представитель АО „ТЭК-Торг“ разъяснил алгоритм проведения электронных закупок, вопросы, возникающие относительно регистрации на ЭТП, поиска и участия в закупочных процедурах.

В ходе встречи спикеры также ответили на вопросы предпринимателей о процедуре проведения закупок, регистрации на электронных торговых площадках и полезных сервисах, помогающих поставщикам при участии в закупочных процедурах, проводимых крупнейшими заказчиками.