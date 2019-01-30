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Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП Калининградской области в 2018 году составил 8,7 млрд рублей 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В среду, 30 января 2019 года, в рамках визита представителей Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в Калининградскую область прошел круглый стол «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».
В мероприятии приняли участие заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Ирина Гракова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация „МСП“ Наталья Коротченкова, руководитель УРМ АО „МСП Банк“ в г. Санкт-Петербурге Елена Кузнецова, руководитель направления правовой работы и экспертизы ООО „Интер РАО — Центр управления закупками“ Владимир Дмитриев, директор Департамента закупочной деятельности ПАО „Россети“ Юрий Зафесов, директор Департамента планирования, автоматизации и эффективности Службы снабжения ПАО „НК „Роснефть“ Ольга Паршакова, заместитель директора Департамента методологии и организации закупок — начальник отдела методологии и ценообразования Госкорпорации „Росатом“ Наталья Дорошенко, директор Департамента управления закупками макрорегионального филиала „Северо-Запад“ ПАО „Ростелеком“ Сергей Гавриленко, начальник Калининградского регионального отделения Центра организации закупочной деятельности ОАО „РЖД“ Евгений Церр, начальник отдела организации закупок АО „Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“ Зоя Шевчук, коммерческий директор АО „ТЭК-Торг“ Евгений Можаев, руководитель калининградского офиса ПАО „Промсвязьбанк“ Андрей Кохан, а также представители субъектов МСП.
С приветственным словом к участникам круглого стола выступила Ирина Гракова — заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области. Она рассказала о текущем состоянии и перспективах развития малого и среднего бизнеса в регионе, а также обозначила важность проведения подобного рода мероприятий.
Наталья Коротченкова рассказала участникам круглого стола о реализуемых Корпорацией мерах поддержки малых и средних компаний по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших компаний с государственным участием. Она отметила, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Калининградской областью и крупнейшими заказчиками является прирост объема закупок у субъектов МСП региона. Так, рост объема закупок в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 57,1% (на 1,49 млрд рублей), в 2018 году по сравнению с 2017 годом объем закупок увеличился на 112,2% (на 4,6 млрд рублей).
“На сегодняшний момент общий планируемый объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП на территории Калининградской области составляет 12,81 млрд рублей“ — отметила Н. Коротченкова.
Руководитель УРМ АО „МСП Банк“ в г. Санкт-Петербурге Елена Кузнецова рассказала участникам круглого стола о мерах финансовой поддержки бизнеса, кредитных продуктах банка для различных категорий предпринимателей.
Представители крупнейших заказчиков рассказали участникам круглого стола о ключевых принципах организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП, в том числе о прохождении процедуры аккредитации.
Представитель АО „ТЭК-Торг“ разъяснил алгоритм проведения электронных закупок, вопросы, возникающие относительно регистрации на ЭТП, поиска и участия в закупочных процедурах.
В ходе встречи спикеры также ответили на вопросы предпринимателей о процедуре проведения закупок, регистрации на электронных торговых площадках и полезных сервисах, помогающих поставщикам при участии в закупочных процедурах, проводимых крупнейшими заказчиками.
Комментарии
Компании , Елена Кузнецова , Евгений Можаев , Наталья Дорошенко , Владимир Дмитриев , Россети , Промсвязьбанк , Ростелеком , Роснефть , Росатом , РЖД , МСП Банк
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