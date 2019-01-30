«Bosco» съезжает с Тверской

Бутик спортивной одежды «Bosco Fresh» в доме 4 по улице Тверская в Москве закроется. Помещение магазина сдаётся в аренду.

Данные о том, что работа принадлежащей Михаилу Куснировичу организации на центральной улице столицы будет прекращена. подтвердили источники RNS, которые связаны с рынком недвижимости. Торговая точка съедет сразу же, как только собственник найдёт нового арендатора.

По информации издания, эта сеть больше не хочет присутствовать в формате стрит-ритейла. Она планирует сосредоточиться на основных московских магазинах.

Ранее News.ru сообщал, что единственный в Сибири магазин известной люксовой марки Louis Vuitton, расположенный в Екатеринбурге, закроется после Нового года. Об этом представители магазина сообщили в СМС-сообщениях своим клиентам.