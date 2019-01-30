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«Bosco» съезжает с Тверской 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: instagram.com/hyliferu
Бутик спортивной одежды «Bosco Fresh» в доме 4 по улице Тверская в Москве закроется. Помещение магазина сдаётся в аренду.
Данные о том, что работа принадлежащей Михаилу Куснировичу организации на центральной улице столицы будет прекращена. подтвердили источники RNS, которые связаны с рынком недвижимости. Торговая точка съедет сразу же, как только собственник найдёт нового арендатора.
По информации издания, эта сеть больше не хочет присутствовать в формате стрит-ритейла. Она планирует сосредоточиться на основных московских магазинах.
Ранее News.ru сообщал, что единственный в Сибири магазин известной люксовой марки Louis Vuitton, расположенный в Екатеринбурге, закроется после Нового года. Об этом представители магазина сообщили в СМС-сообщениях своим клиентам.
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