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Сумма иска к Грудинину выросла до 2,1 млрд рублей 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Миноритарии «Совхоза имени Ленина» увеличили сумму иска к директору предприятия Павлу Грудинину с 1,1 млрд рублей до 2,1 млрд рублей, сообщает ТАСС.
К 1,099 млрд рублей ущерба миноритарии добавили 998 млн рублей в качестве упущенной выгоды.
Два иска миноритариев к Павлу Грудинину связаны со сделкой 2008 года, когда «Совхоз» передал два участка стоимостью в 1,1 млрд рублей в качестве уставного капитала своей «дочке» — «ТТ Девелопмент». Один из них был разделен, его часть была продана в 2016 году компании IKEA для строительства магазина, который планировалось открыть в 2018 году. Однако на фоне судебного разбирательства IKEA отказалась от планов строительства магазина и заявила, что готова продать землю или вернуть ее продавцу при возврате суммы сделки.
Миноритарии требуют признать сделку недействительной, поскольку вопрос не был вынесен на общее голосование. При этом адвокат Максим Паникар на суде заявил, что перечисленные компанией IKEA деньги в размере 1, 037 млрд рублей были переведены компанией «ТТ Девелопмент» на счет «Совхоза», и это решение было поддержано на собрании акционеров.
По февральскому иску первая и апелляционная инстанции установили правоту миноритариев и потребовали признать недействительным учредительный договор «ТТ Девелопмент». С сентября 2018 года компания переживает процедуру ликвидации, ее имущество должно быть возвращено «Совхозу».
Параллельно с требованием признать сделку недействительной миноритарии обратились в суд с иском о возмещении ущерба в 1,1 млрд рублей, причиненного «Совхозу» этой сделкой. Теперь к сумме ущерба добавилась сумма упущенной выгоды, связанной с невозможностью использовать спорные участки в хозяйственной деятельности «Совхоза». По словам адвоката истцов, сумма рассчитана на основании затрат, которые потребуются, чтобы вернуть участки в оборот предприятия.
Следующее заседание по делу состоится 7 февраля.
Комментарии
Компании , Ikea , ИТАР-ТАСС
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