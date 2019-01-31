Чистая прибыль H&M в 2017-2018 фингоду снизилась на 21,8%

Чистая прибыль крупнейшей мировой розничной сети по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 30 ноября, сократилась на 21,8% — до 12,652 миллиарда шведских крон (около 1,4 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 7,64 шведской кроны (0,84 доллара) против 9,78 шведской кроны (1,08 доллара) годом ранее. Продажи компании, включая НДС, выросли на 5%, а в национальной валюте — на 3%, до 210,4 миллиарда крон (23,2 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала финансового года Н&М сократила чистую прибыль на 11,2% в годовом выражении — до 3,543 миллиарда шведских крон (390 миллионов долларов). В пересчете на акцию прибыль составила 2,14 шведской кроны (0,23 доллара) против 2,41 шведской кроны (0,27 доллара) годом ранее. Продажи компании, включая НДС, в четвертом квартале выросли на 12%, а в национальной валюте — на 6%, до 56,414 миллиарда шведских крон (6,2 миллиарда долларов).

По словам главы H&M Карла-Йохана Перссона (Karl-Johan Persson), завершившийся фингод для компании и отрасли в целом был трудным, однако во втором полугодии появились признаки восстановления.

За прошедший финансовый год было открыто 229 новых магазинов сети. Общее количество магазинов, таким образом, составило 4,968 тысячи. В 2018-2019 финансовом году планируется открыть еще 175 новых магазинов.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие.