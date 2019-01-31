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Главе «Газпрома» приписали квартиру за миллиард 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Авторы проекта Baza в результате расследования, опубликованного на сервисе «Яндекс. Дзен», выяснили, что глава «Газпрома» Алексей Миллер имеет в собственности квартиру в центре Санкт-Петербурга общей площадью почти 1400 квадратных метров. По предварительным оценкам стоимость недвижимости составляет 1 млрд рублей.
Авторы исследования нашли доказательства в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. По данным, указанным в справке, квартира Миллера находится по адресу Мытнинская набережная, дом 5. Из её окон видны набережная Невы и Петропавловская крепость.
По словам журналистов, в этом же доме главе «Газпрома» принадлежит ещё две квартиры: одна площадью 186 квадратных метров, другая — 400 квадратных метров. Таким образом, получается, что в доме на Мытнинской набережной Алексей Миллер владеет почти 2 тысячами квадратных метров жилой площади.
Компании , Видео , Алексей Миллер , Газпром
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