Главе «Газпрома» приписали квартиру за миллиард

Авторы проекта Baza в результате расследования, опубликованного на сервисе «Яндекс. Дзен», выяснили, что глава «Газпрома» Алексей Миллер имеет в собственности квартиру в центре Санкт-Петербурга общей площадью почти 1400 квадратных метров. По предварительным оценкам стоимость недвижимости составляет 1 млрд рублей.

Авторы исследования нашли доказательства в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. По данным, указанным в справке, квартира Миллера находится по адресу Мытнинская набережная, дом 5. Из её окон видны набережная Невы и Петропавловская крепость.

По словам журналистов, в этом же доме главе «Газпрома» принадлежит ещё две квартиры: одна площадью 186 квадратных метров, другая — 400 квадратных метров. Таким образом, получается, что в доме на Мытнинской набережной Алексей Миллер владеет почти 2 тысячами квадратных метров жилой площади.