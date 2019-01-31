Стали известны подробности противостояния Сбербанка с ЦБ

В ходе интервью Скоробогатова ни разу не упомянула название Сбербанка, поскольку ЦБ не комментирует работу действующих кредитных организаций, однако по косвенным признакам становится понятно, что речь идет именно о Сбербанке.

Основные разногласия между двумя родственным структурами (51 процент акций Сбербанка принадлежит ЦБ) касаются двух технических нововведений: сбора биометрических данных банковских клиентов и внедрения системы быстрых платежей (ЕБС).

Согласно принятому в прошлом году закону, все российские банки обязаны постепенно собирать биометрические данные клиентов-физических лиц. Это делается для того, чтобы граждане могли получать банковские услуги в любой кредитной организации, даже если прежде не имели с ней дела. Данные должны направляться в созданную ЦБ Единую биометрическую систему (ЕБС), однако на деле Сбербанк отправляет образцы в собственную систему, которая на данный момент намного превосходит аналог от регулятора.

«Некоторые банки вместо ЕБС передают данные клиентов в свои собственные биометрические системы, вводя клиентов в заблуждение. У нас уже есть большое количество жалоб по этому поводу: люди пошли за услугой, но, вместо того чтобы зарегистрировать их в ЕБС, банк передал их данные в другую систему. Мы будем разбираться с каждым из этих случаев, поскольку это недопустимо», — отметила Скоробогатова.

Также с января ЦБ внедряет в российских банках систему быстрых платежей. Благодаря ей можно будет мгновенно совершать переводы с карты на другие счета (в том числе карточные) по номеру телефона, паролю, отпечаткам пальцев или другим параметрам. Для этого Центробанком была разработана специальная инфраструктура, которой смогут пользоваться все желающие банки.

По словам Скоробогатовой, тарифная модель будет очень выгодной и почти бесплатной для них: «Если мы говорим о развитии платформ коммерческих банков, то они оказывают услуги банкам не под ноль, а под один процент и более. Опять же если один игрок или два могут владеть всем платежным пространством, то это тоже рабство, как и зарплатное. И оно даже опаснее».