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В Nordwind рассказали, что перевозили на борту самолета в Венесуэлу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Авиакомпания Nordwind, совершившая 28 января рейс в Каракас, опровергла, что на борту самолета могли быть сотрудники частных военных компаний, оружие или деньги для властей Венесуэлы.
«Официально мы никак эту информацию не комментируем. Но самолет такой действительно летал. Это обычный чартерный рейс. Пассажиры на нем были. Кто они и зачем туда летали мы не разглашаем. Могу сказать вам точно — никакого оружия, бойцов частной-военной компании или золота на борту не было и быть не могло», — сказали представители авиакомпании «Комсомольской правде».
В компании заявили, что их самолеты совершают лишь гражданские рейсы и проходят все полагающиеся процедуры на таможне и границе.
Россия вывезла золото для Венесуэлы
«Новая газета» писала, что днем 28 января из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind без пассажиров. 31 января стало известно о его возвращении в московский аэропорт Внуково. При этом о том, что доставил борт, до сих пор не известно.
Газета также сообщила, что 30 января в Каракас прилетел грузовой Boeing 757. Самолет летел из аэропорта Внуково транзитом через Дубай и Марокко. Источники сообщили, что самолет перевозил золотовалютный фонд Венесуэлы, который хранился в российском Центробанке.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина опровергла информацию о том, что Россия хранила золото Вернесуэлы. А посол России в Каракасе Владимир Заемский заявил, что Москва никогда не вывозила золото из Венесуэлы.
Комментарии80
Компании , Владимир Заемский , Эльвира Набиуллина , Boeing , Международный аэропорт Внуково , Центральный банк России , Комсомольская правда
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