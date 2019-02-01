Британские компании подготовились к побегу за границу

Каждая третья британская компания в результате Brexit может перевести свои операции за рубеж. Об этом говорит опрос членов Института директоров (IOD), объединяющего не менее 30 тысяч руководителей различных коммерческих структур. По данным исследования, вывод деятельности из Великобритании может начать 29% бизнесменов, сообщило РИА «Новости»

«Опрос, в котором приняли участие более 1,2 тысячи директоров компаний, демонстрирует, что 16% уже запустили планы по перемещению бизнеса или собираются сделать это в связи с Brexit, в то время как 13% активно рассматривают такую возможность», — цитирует агентство сообщение IOD.

По данным IOD, о бегстве из страны задумался не только крупный бизнес, который, по большей части, уже сделал это. В настоящее время вдвое большее количество маленьких фирм приступили к рассмотрению аналогичного варианта.

Исполняющий обязанности IOD Эдвин Морган обратился к политикам с призывом учесть, как негативно влияет на бизнес неопределенность с Brexit.

«С трудом завоеванная Великобританией репутация стабильной, предсказуемой страны для предпринимателей уничтожается. Наши политические лидеры должны держать это в голове в первую очередь сейчас, когда мы вступаем в критическую фазу переговоров», — сказал Морган.