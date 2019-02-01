Чистая прибыль Amazon в 2018 г. выросла более чем втрое

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon в 2018 году увеличилась в 3,3 раза и достигла 10,073 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 20,14 доллара против 6,15 доллара по итогам 2017 года. Выручка выросла на 30,9% — до 232,887 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon увеличилась в 1,6 раза в годовом выражении — до 3,027 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,04 доллара против 3,75 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании выросла на 19,7% — до 72,383 миллиарда долларов.

По итогам первого квартала Amazon ожидает роста выручки на 10-18% в годовом исчислении — до 56-60 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.