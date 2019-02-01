ЦБ отозвал две лицензии у страховой компании «Капитал-лайф»

Банк России отозвал две лицензии на осуществление страхования у страховой компании "Капитал-лайф". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Как отмечается в документе, лицензии отозваны в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной ими деятельности.

В частности, регулятор отозвал у "Капитал-лайф" лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования.

"Капитал-лайф" до сентября 2018 года вела деятельность под брендом "РГС Жизнь", является одним из крупнейших участников российского рынка страхования жизни.