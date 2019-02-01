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ЦБ отозвал две лицензии у страховой компании «Капитал-лайф» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал две лицензии на осуществление страхования у страховой компании "Капитал-лайф". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
Как отмечается в документе, лицензии отозваны в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной ими деятельности.
В частности, регулятор отозвал у "Капитал-лайф" лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования.
"Капитал-лайф" до сентября 2018 года вела деятельность под брендом "РГС Жизнь", является одним из крупнейших участников российского рынка страхования жизни.
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