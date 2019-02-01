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Google оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей 

РИА Новости + ещё 4 20 минут назад
Фото: Reuters
Google оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
"Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет", — сказал Ампелонский.
Роскомнадзор 11 декабря 2018 года оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию поисковой выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации. Google мог обжаловать это решение в течение 10 дней.
С 1 октября 2018 года в РФ в силу вступил закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google не подключился к реестру. Как сообщал Роскомнадзор, штраф за это предусмотрен в размере 500-700 тысяч рублей.
В отношении Google Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело 26 ноября 2018 года.
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Компании , Интернет , Наука и техника , Политика , Технологии , Вадим Ампелонский , Роскомнадзор , Google , РИА Новости
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