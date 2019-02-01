Google оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей

"Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет", — сказал Ампелонский.

Роскомнадзор 11 декабря 2018 года оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию поисковой выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации. Google мог обжаловать это решение в течение 10 дней.

С 1 октября 2018 года в РФ в силу вступил закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google не подключился к реестру. Как сообщал Роскомнадзор, штраф за это предусмотрен в размере 500-700 тысяч рублей.

В отношении Google Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело 26 ноября 2018 года.