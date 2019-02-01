«Яндекс. Еда» вводит платную доставку по Москве

Сервис "Яндекс. Еда" с 1 февраля вводит платную доставку по Москве. Изменения связаны с работой над сокращением времени доставки заказов пользователям сервиса, сообщил ТАСС генеральный директор "Яндекс. Еды" Максим Фирсов.

"Мы хотим и дальше сокращать время доставки, развивать продукт и качество сервиса. Платная доставка — необходимый этап в долгосрочном развитии нашего бизнеса. Высокая скорость и надежность доставки стимулирует чаще пользоваться услугой, что в свою очередь развивает рынок", — сообщил он.

В пресс-службе сервиса ТАСС уточнили, что минимальная стоимость доставки составит 39 рублей при заказе от 500 рублей.

"Каждый раз цена доставки будет рассчитываться индивидуально, исходя из ситуации в конкретный момент заказа", — пояснил собеседник агентства, разъясняя, как будет формироваться стоимость доставки заказа.

Доставка на сумму до 500 рублей останется на прежнем уровне — 99 рублей, добавили в "Яндекс. Еде".

В пресс-службе сервиса не стали комментировать планы введения платы за доставку в других городах, где работает сервис.