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«Яндекс. Еда» вводит платную доставку по Москве 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сервис "Яндекс. Еда" с 1 февраля вводит платную доставку по Москве. Изменения связаны с работой над сокращением времени доставки заказов пользователям сервиса, сообщил ТАСС генеральный директор "Яндекс. Еды" Максим Фирсов.
"Мы хотим и дальше сокращать время доставки, развивать продукт и качество сервиса. Платная доставка — необходимый этап в долгосрочном развитии нашего бизнеса. Высокая скорость и надежность доставки стимулирует чаще пользоваться услугой, что в свою очередь развивает рынок", — сообщил он.
В пресс-службе сервиса ТАСС уточнили, что минимальная стоимость доставки составит 39 рублей при заказе от 500 рублей.
"Каждый раз цена доставки будет рассчитываться индивидуально, исходя из ситуации в конкретный момент заказа", — пояснил собеседник агентства, разъясняя, как будет формироваться стоимость доставки заказа.
Доставка на сумму до 500 рублей останется на прежнем уровне — 99 рублей, добавили в "Яндекс. Еде".
В пресс-службе сервиса не стали комментировать планы введения платы за доставку в других городах, где работает сервис.
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Компании , ИТАР-ТАСС
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