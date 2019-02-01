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En+ завершила первый этап обмена бумагами с Glencore, второй этап — до марта 2020 г 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
En+ Group завершила первый этап обмена ценными бумагами со структурами швейцарского трейдера Glencore, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации.
В результате En+ приобрела у "дочки" Glencore примерно 2% акций "Русала". Доля En+ в "Русале" теперь составляет 50,12%. Передача En+ дополнительных 6,75% акций "Русала" должна быть произведена автоматически не позднее февраля 2020 года, добавляет компания.
Минфин США снял 27 января введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, при этом бизнесмен будет сам голосовать еще меньшим пакетом — 35% акций. Кроме того, изменения произошли в совете директоров En+: большинство — 8 из 12 мест — теперь занимают независимые директора. "Русал" и "Евросибэнерго" Дерипаска контролировал через En+.
Сокращение доли Дерипаски также произошло за счет сделки с компанией Glencore. En+ выпустила 67,420,324 новых акций в форме GDR (около 10,55% расширенного акционерного капитала компании), передав их Glencore International AG в обмен на 8,75% "Русала", которые En+ получит от Amokenga Holdings Limited. Сообщалось, что в связи с определенными регулятивными требованиями передача акций будет проходить в два этапа. Сначала будут переданы около 2% акций "Русала", а оставшиеся 6,75% будут переданы через 12 месяцев.
Номинальным держателем 10,55% акций En+ является банк Citi. Эти акции получил Glencore в обмен на 8,75% акций "Русала". ВТБ, по данным на сайте En+ от 30 января, принадлежит 21,68% акций, из которых право голоса есть по 7,35% (по остальным может голосовать независимый управляющий). При этом ВТБ 28 января сообщал, что 26 января доля принадлежащих ему акций En+ выросла с 7,65% до 22,27%, из которых он имеет право распоряжаться до 6,25% акций.
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Компании , Олег Дерипаска , Банк ВТБ , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Русал
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