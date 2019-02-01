Газ «Сахалина-1» не поступает в магистральную трубу

Поставка газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод до Комсомольска-на-Амуре прекращена из-за остановки компрессорной станции, сообщается в материалах Минэнерго РФ

"Первого февраля в 01.45 мск прекращена поставка газа с проекта "Сахалин-1" от месторождения "Чайво" компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" (международный нефтегазовый консорциум) в магистральный газопровод "Оха — Комсомольск-на-Амуре" из-за остановки компрессорной станции", — говорится в сообщении.

При этом Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3 и Николаевская ТЭЦ (подразделения филиала "Хабаровская генерация" АО "ДГК") работают в штатном режиме на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе, отмечает Минэнерго.