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Газ «Сахалина-1» не поступает в магистральную трубу 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Поставка газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод до Комсомольска-на-Амуре прекращена из-за остановки компрессорной станции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
"Первого февраля в 01.45 мск прекращена поставка газа с проекта "Сахалин-1" от месторождения "Чайво" компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" (международный нефтегазовый консорциум) в магистральный газопровод "Оха — Комсомольск-на-Амуре" из-за остановки компрессорной станции", — говорится в сообщении.
При этом Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3 и Николаевская ТЭЦ (подразделения филиала "Хабаровская генерация" АО "ДГК") работают в штатном режиме на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе, отмечает Минэнерго.
"Эксон Нефтегаз Лимитед", структура ExxonMobil, является оператором шельфового проекта "Сахалин-1", реализующегося на условиях СРП, ее доля составляет 30%. Другие участники проекта: японская Sodeco (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Проект "Сахалин-1" включает в себя освоение трех морских месторождений: "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги", расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин.
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Компании , Exxon Mobil , Минэнерго , Роснефть
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