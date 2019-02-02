Минводу «Ессентуки» не смогут выпускать 19 компаний

Роспатент лишил 19 компаний права на использование наименования минеральной воды «Ессентуки», которые не имеют доступа к месторождению, сообщает компания «Кавминкурортресурсы».

«Свидетельства на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» отозвали у всех заводов розлива, которые не имеют доступа к минеральной воде Ессентукского месторождения», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Как отмечается в релизе, Роспатент принял решения в отношении ряда производителей минеральной воды, в том числе крупных действующих компаний: ООО «УЗРМВ „Аква-Вайт“, ЗАО „Водная компания „Старый источник“, ООО „Объединенная водная компания“, ООО „Ессентукские минеральные воды +“, ООО „Элита-Минерал групп“.

“Данные заводы розлива утратили доступ к минеральной воде Ессентукского месторождения, однако продолжали владеть свидетельствами об исключительном праве на НМПТ „Ессентуки № 4“ и „Ессентуки № 17“, которые выдавались Роспатентом сроком на десять лет. Это способствовало появлению на рынке контрафактной продукции», — добавлено в сообщении.

Компания «Кавминкурортресурсы» в очередной раз призвала ретейлеров к бдительности.