На Кубани лопнул кредитный кооператив с 3,5 тыс. пайщиков

Кредитно-потребительский кооператив (КПК) «Содружество», пайщиками которого стали 3,5 тыс. жителей Краснодарского края, прекратил существование, сообщили в региональном министерстве экономики

«Сейчас обманутым гражданам следует обратиться в суд с заявлением о взыскании с КПК суммы пая и всех начисленных процентов», — сообщили в минэкономики региона.

Также пайщикам рекомендовано обратиться в полицию с заявлением о возбуждении дела по признакам мошенничества. В случае признания потерпевшими, они смогут претендовать на выплаты из средств Федерального общественно-государственного компенсационного фонда по защите прав пайщиков и акционеров.

Размер компенсации рассчитывается исходя из суммы пая, но не более 25 тыс. рублей, для ветеранов Великой Отечественной войны — 250 тыс. рублей.

«Необходимо отметить, что процедура признания пайщиков потерпевшими может занять длительное время», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что в случае признания КПК банкротом пайщикам следует подать заявление о включении в реестр кредиторов.

У КПК «Содружество» на Кубани было около 20 офисов.

Кооператив привлекал вклады граждан по ставке от 10% до 13,95% годовых и выдавал займы под 15,6%-31,2% годовых, передает «Интерфакс»

По данным агентства, объем привлеченных средств оценивается в 1,5 млрд рублей, размещенных — около 100 млн рублей.