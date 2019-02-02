Открылась вакансия путешественника с зарплатой сто тысяч долларов в год

Сайт люксовых вещей HushHush опубликовал вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин, яхт и поездки на частные острова. Об этом сообщает News.com.au.

«Мы ищем человека, который сможет тестировать роскошные продукты и давать им качественную оценку прежде, чем они будут выставлены на продажу. Также сотрудник будет много путешествовать, чтобы проверять частные острова и недвижимость по всему миру», — говорится в объявлении.

Согласно условиям вакансии, зарплата успешно справившегося кандидата составит 98 тысяч долларов в год, то есть 8177 долларов в месяц (536 тысяч рублей).

Веб-сайт HushHush, получивший название « Amazon для миллионеров», запустил 29-летний британец Аарон Харпин.

«Цель нашего сайта — предложить все, что нужно миллионерам, и стать ведущим магазином, где состоятельные потребители смогут купить лучшие вещи в мире», — пояснил Харпин.

Отмечается, что в список доступных на сайте позиций входит французский замок за 62 миллиона фунтов стерлингов и суперъяхта стоимостью 21 миллион фунтов стерлингов.

В декабре семья британцев объявила о найме профессионального фотографа, который будет путешествовать с ними по миру и снимать события их жизни. Как говорилось в объявлении, за эту работу они готовы заплатить 80 тысяч фунтов стерлингов в год, но кандидат должен иметь опыт работы фотографом не менее пяти лет.