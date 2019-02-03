WSJ: Deutsche Bank отказал компании Трампа в выдаче кредита

В марте 2016 года Deutsche Bank отказался выдать кредит компании Trump Organization, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу . Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в банке не хотели расширять деловые связи с Трампом, который в тот момент был кандидатом в президенты США.

Как отмечается, в Deutsche Bank считали, что средства могут быть потрачены на предвыборную кампанию Трампа.

При этом Trump Organization планировала использовать кредит для финансирования гольф-клуба в Шотландии.

Ранее сообщалось, что Трамп заподозрили в "связях" с Россией через Deutsche Bank.