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Счета единственного в России борного месторождения арестовали за долги 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) заявляет, что арестованы расчетные счета Дальнегорского горно-обогатительного комбината в Приморье, задолжавшего ей более 200 миллионов рублей.
"ДЭК направила четыре исполнительных листа на общую сумму 210 миллионов рублей в Федеральную службу судебных приставов по Приморскому краю для принудительного взыскания задолженности за потребленную электроэнергию, пени и госпошлины. В результате чего возбуждено исполнительное производство и наложен арест на расчётные счета горно-обогатительного комбината, находящиеся в трех банках. Теперь все поступающие на них денежные средства будут автоматически списываться и поступать в ДЭК в счёт оплаты накопленных долгов", — говорится в сообщении.
По данным энергетиков, долг ГОКа продолжает расти, сегодня он достиг 280 миллионов рублей, последняя оплата поступила в ноябре 2018 года.
По данным администрации Приморья, в 2018 году ГОК переработал 910 тысяч тонн руды и выпустил 88 тысяч тонн борной кислоты, что почти на 20% больше, чем в прошлом году.
Комментариями ГОКа и УФССП по Приморскому краю РИА Новости пока не располагает.
В октябре прошлого года Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО "ДРСК") направила в Арбитражный суд Приморского края иск об ограничении энергопотребления Дальнегорским ГОКом из-за долгов предприятия. На тот момент долг составлял около 200 миллионов рублей, из них 167 миллионов взыскивали в судебном порядке.
Дальнегорский ГОК — предприятие с полным технологическим циклом производства, включающим добычу, обогащение и химическую переработку боросодержащего и карбонатного сырья. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора — сегодня это единственное рабочее борное месторождение в России. Дальнегорский ГОК действует на базе банкрота — Горно-химического комбината "Бор" — и является градообразующим предприятием.
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Компании , Дальневосточная энергетическая компания , Горно-химический комбинат , РИА Новости
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