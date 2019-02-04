Счета единственного в России борного месторождения арестовали за долги

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) заявляет, что арестованы расчетные счета Дальнегорского горно-обогатительного комбината в Приморье, задолжавшего ей более 200 миллионов рублей.

"ДЭК направила четыре исполнительных листа на общую сумму 210 миллионов рублей в Федеральную службу судебных приставов по Приморскому краю для принудительного взыскания задолженности за потребленную электроэнергию, пени и госпошлины. В результате чего возбуждено исполнительное производство и наложен арест на расчётные счета горно-обогатительного комбината, находящиеся в трех банках. Теперь все поступающие на них денежные средства будут автоматически списываться и поступать в ДЭК в счёт оплаты накопленных долгов", — говорится в сообщении.

По данным энергетиков, долг ГОКа продолжает расти, сегодня он достиг 280 миллионов рублей, последняя оплата поступила в ноябре 2018 года.

По данным администрации Приморья, в 2018 году ГОК переработал 910 тысяч тонн руды и выпустил 88 тысяч тонн борной кислоты, что почти на 20% больше, чем в прошлом году.

Комментариями ГОКа и УФССП по Приморскому краю РИА Новости пока не располагает.

В октябре прошлого года Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО "ДРСК") направила в Арбитражный суд Приморского края иск об ограничении энергопотребления Дальнегорским ГОКом из-за долгов предприятия. На тот момент долг составлял около 200 миллионов рублей, из них 167 миллионов взыскивали в судебном порядке.