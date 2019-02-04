«Победа» сообщила Росавиации о финансовых проблемах «Ютэйр», пишут СМИ

Согласно "Методическим рекомендациям по оценке финансово-экономического состояния эксплуатантов", это "является показателем недостаточности финансовых ресурсов у авиакомпании".

"Недостаточность финансов представляет серьезную угрозу безопасности полетов, высокие риски внезапной остановки деятельности и, как следствие, массового нарушения прав пассажиров, особенно в преддверии пика новогодних перевозок", — пишет Калмыков.

Гендиректор "Победы" в письме напоминает, что авиакомпания обязана подтверждать наличие достаточных финансовых ресурсов и имущества для эксплуатации судов и поддержания их летной годности, а контроль за этим возложен на Росавиацию. Но конкретных предложений о том, как властям следует реагировать на ситуацию в "Ютэйр", в письме не содержится. Калмыков заканчивает его словами "направляется для информации".

Как отмечает издание, "Ютэйр" 20 декабря допустила дефолт по синдицированному кредиту 11 банков. Всего по двум синдицированным кредитам авиаперевозчик должен 38,6 миллиарда рублей, еще 17,4 миллиарда рублей — отдельно Сбербанку , 4,9 миллиарда рублей — структурам "Сургутнефтегаза" и 3,3 миллиарда рублей — по облигациям. Авиакомпания ведет с синдикатом переговоры о реструктуризации. При этом сбоев в полетах перевозчик не допускает. Представители Росавиации, "Ютэйр" и "Победы" от комментариев отказались.

Это второй раз, когда группа "Аэрофлот" обращается к властям в связи с "Ютэйр", пишет газета. В декабре 2014 года гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев и гендиректор авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимир Объедков попросили первого вице-премьера Игоря Шувалова не поддерживать "Ютэйр", финансовые проблемы которой стали следствием "бессистемной экспансии" за счет дешевых тарифов. Правительство не прислушалось к совету и выдало "Ютэйр" госгарантии на 9 миллиардов рублей. Вкупе с поддержкой акционеров это позволило перевозчику в конце 2015 года реструктурировать долги в 42 миллиарда рублей перед банками и 14,5 миллиарда рублей перед держателями облигаций.

Возможно, Росавиация проигнорирует "сигнал" конкурента и сейчас. В случае отрицательной стоимости чистых активов никакие действия регулятор принимать не должен, сообщил изданию профильный федеральный чиновник. По его словам, просрочек платежей по зарплатам, платежам в бюджеты и по операционной деятельности "Ютэйр" не допускает.